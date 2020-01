Réunion du SEN de l’APR: Des sanctions demandées contre Moustapha Cissé Lô et Moustapha Diakhaté La réunion du Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Apr convoquée d’urgence, hier, par le chef de l’Etat, non moins président de ce parti, avait pour objectif de remettre de l’ordre dans les rangs du parti présidentiel, au sein duquel des responsables se livrent une guéguerre intense et défient l’autorité.

"L’As" rapporte ainsi, que Mahmout Saleh, cadre de parti et proche collaborateur du chef de l’Etat, a demandé des sanctions contre Moustapha Diakhaté et Moustapha Cissé Lô, les plus en vue dans ce registre.



Les deux hommes étaient notamment absents lors du déjeuner offert par le président de la République, à ses compagnons de la première heure, il y a plus d’une semaine.

