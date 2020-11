Réunion du SEN de l’APR: Les derniers actes posés par le Président Macky Sall magnifiés par le Secrétariat Exécutif Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR), a tenu sa réunion sous la direction de Macky Sall, son président. Après avoir rendu un vibrant hommage à notre défunte camarade Fatoumata Moctar Ndiaye, ancienne Vice-présidente du Conseil Économique Social et Environnemental, à l’occasion du quatrième anniversaire de sa disparition, il a ouvert les travaux du Secrétariat Exécutif National (SEN) du Parti, autour de l’ordre du jour suivant : Informations et vie du Parti, Situation nationale et internationale.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020 à 23:14 | | 0 commentaire(s)|

Communiqué

Dans son message introductif, le Président du Parti a salué la présence des responsables du Parti qui n’ont pas été reconduits dans le gouvernement, en rappelant que la réorganisation et l’ouverture constituent un tournant important, qui a entraÏné des changements inhérents au fonctionnement de l’État qui, pour douloureux qu’ils puissent être, ne devraient nullement constituer des causes de rupture dans le compagnonnage politique.



En effet, en procédant le 1er novembre 2020 au remaniement du gouvernement par un recentrage du dispositif de pilotage de l’action publique, la consolidation de la Coalition Benno Bokk Yakaar, l’ouverture aux autres forces de l’opposition et le rajeunissement des membres de l’équipe, le Chef de l’État impulse ainsi, un nouveau souffle, un nouvel élan, dans un contexte marqué par la Covid619 et ses impacts négatifs sur les économies de tous les pays du monde, les défis liés à la stabilité et à la sécurité dans notre sous-région, la recrudescence du phénomène de l’émigration irrégulière, entre autres.



Dès lors, les membres du SEN expriment à l’unanimité, leur soutien total au Président Macky Sall, qui vient d’ouvrir une séquence historique nouvelle dans le cours politique, économique et social de notre pays, marqué par une dynamique toujours en cours, d’un dialogue national élargi et inclusif, dont ils saluent tous les acteurs et qui consacre la maturité de notre modèle démocratique, la solidité de notre cohésion sociale ainsi que la vision d’un Sénégal De tous et d’un Sénégal Pour Tous.



Par ailleurs, face au drame de l’émigration clandestine les membres du SEN s’inclinent devant la mémoire des disparus en mer et renouvellent leurs condoléances attristées à leurs familles éplorées. Dans le même élan, les membres du SEN félicitent le Président de la République pour l’instruction donnée au Gouvernement, d’assurer une prise en charge prioritaire des jeunes, notamment ceux qui sont revenus et l’exhortent à accélérer la mise en œuvre des solutions élaborées autour de la formation qualifiante, l’entreprenariat, l’auto-emploi et le financement rapide, pour répondre aux défis de l’inclusion et du bien-être de la jeunesse, tels que consignés dans le Programme Liggeyeul Euleuk et déclinés à travers le PAP2A.



Pour le SEN, c’est tout le sens qu’il faut accorder à la création d’un ministère en charge de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, dont la mission prioritaire et d’intérêt général est d’aider à la réalisation des opportunités réelles offertes aux jeunes, aux femmes et aux acteurs du secteur informel, en cohérence avec les politiques pertinentes de promotion économique et sociale de ces segments prioritaires en plus du monde rural.



Par ailleurs, le SEN salue le courage et la portée historique du message du Président Macky Sall, lors du Forum de Paris sur la Paix, autour des valeurs communes, du respect des différences, des croyances, des religions et de la tolérance, qui doivent constituer les bases d’un multilatéralisme efficace et renouvelé, porteur de nouvelles solidarités locale, nationale et internationale.



Aussi, le SEN de l’Alliance Pour la République réitère son soutien total aux choix opérés par le Président de la République SEM Macky Sall, en parfaite cohérence avec les enjeux et défis de l’heure, et orientés prioritairement vers une prise en charge efficace et optimale des préoccupations majeures du peuple sénégalais. A ce titre, le SEN se félicite du prix historique du kilogramme d’arachide fixé cette année, à 250 francs, dans la perspective d’une campagne de commercialisation agricole optimale.



Enfin, le SEN appelle tous les militants et responsables du Parti à rester mobilisés autour de la consolidation de la majorité, de l’ouverture à toutes les forces politiques et sociales engagées dans la construction d’un Sénégal Émergent au grand bénéfice des populations.



Fait à Dakar, le 20 novembre 2020

Le Secrétariat Exécutif National



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos