Réunion du SEN de l’Apr : Macky Sall sort le bâton, la commission de discipline revient Le président de la République, non moins chef de l’Alliance pour la République (Apr), a réactivé, hier, la Commission de discipline de son parti à l’occasion de la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) du parti, qu’il avait convoquée, selon "L'As". Les auteurs de désobéissance et autres comportements de défiance, savent désormais à quoi s’en tenir.

