Réunion du Secrétariat exécutif : le Ps approuve la hausse du prix de l’électricité et annonce un hommage à Ousmane Tanor Dieng le 22 février Le Secrétariat exécutif du Parti socialiste s’est réuni, hier, à Colobane. Se prononçant sur l’actualité nationale, le PS a dit approuver la hausse du prix de l’électricité, affirmant qu’elle était inévitable, selon le porte-parole du jour, Mamadou Faye. Sur un autre registre, les socialistes ont annoncé un hommage national qui sera rendu au défunt Secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng. Ce sera les 22 et 23 février prochains. Le nouveau Secrétaire général du PS, Mme Aminata Mbengue Ndiaye fera une déclaration, samedi prochain, pour se prononcer de manière plus générale sur l’actualité nationale.

