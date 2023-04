Réunion du bureau sur les propositions de lois, commissions d’enquête : L’Assemblée nationale sort de sa léthargie ce vendredi L’opposition notamment Yewwi askan wi commençait à parler d’Assemblée nationale fermée. Depuis la fin de la session budgétaire en janvier, le bureau parlement ne s’est réuni qu’en janvier pour exclure Aminata Touré. Mais l’institution dirigée par Amadou Mame Diop a décidé de sortir de sa torpeur. Malgré la proposition de loi de Mimi Touré contre le népotisme, les dizaines de questions écrites, orales ou d’actualité et plusieurs requêtes pour l’installation de la Haute cour de justice, l’Assemblée nationale est restée inflexible.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Avril 2023 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Il faut rappeler que Yewwi a déposé en février dernier une requête pour mettre en accusation 10 ministres du gouvernement cités dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid- 19 publié en décembre 2022.



Demain, à l’appel du président Diop, les membres du bureau sont convoqués à la salle de la Conférence des présidents à 10h. L’ordre du jour va traiter les questions comme l’élaboration d’un Code de conduite pour les questions orales, les questions écrites et les questions d’actualité au gouvernement.



Ainsi, il sera procédé à l’examen des propositions de lois, des propositions de résolution, des demandes de créations de commissions d’enquêtes parlementaires et de la Haute cour de justice.



Pour le député Guy Marius Sagna, très actif dans l’initiation de requêtes, ce retour aux affaires courantes de l’Assemblée nationale constitue une «victoire du groupe parlementaire Yewwi askan wi qui a fait pression à l’intérieur de l’Assemblée nationale».



D’après l’activiste et membre de Pastef, 138 questions au gouvernement dont 27 ont fait l’objet de réponses, 82 questions écrites dont 27 ont fait l’objet de réponses, 30 questions orales sans réponses, 26 questions d’actualité sans réponses, 3 propositions de résolution pour la création d’une commission d’enquête parlementaire, 2 propositions de résolution pour la traduction de ministres devant la Haute Cour de Justice et 2 propositions de lois, ont été jusqu’ici déposées par le groupe Yewwi qui compte 53 députés.



Guy Marius Sagna : «L’ordre du jour est un cadeau empoisonné»



«C’est une bataille de gagnée que le président de l’Assemblée nationale convoque le bureau de l’Assemblée nationale. Mais l’ordre du jour révèle un cadeau empoisonné qui annonce que sous la dictée de Macky Sall le groupe parlementaire Bby va restreindre les pouvoirs de l’Assemblée de convoquer son gouvernement pour éviter que le Peuple sache davantage encore que ce gouvernement n’est pas celui du Peuple mais celui de Macky Sall et de ses maîtres impérialistes», analyse Guy Marius Sagna.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook