Réunion homosexuelle inédite et dispersée à Nioro: Le premier adjoint au Maire de la localité confirme et livre plus de détails… En début de semaine, les réseaux sociaux et la presse avait fait écho d’une réunion avortée de jeunes homosexuels à Nioro. Sur cette rencontre découverte et dispersée par la gendarmerie, le premier adjoint au Maire de la localité confirme les faits et livre plus de détails…

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020

Interpellé sur cette rencontre inédite et avortée, premier adjoint au Maire de Nioro a expliqué qu’informé d’une réunion qui se tient au niveau du CDEPS, avec des présomptions d’une rencontre organisée par une association des homosexuels ?



Après avoir tenté de joindre le Directeur du CDEPS qu’il n’a pas eu, il s’est déplacé jusqu’au lieu de rencontre et arrivé à la Salle il a demandé à une de ces personnes, le pourquoi de ce rassemblements en période de COVID-19 ?



Le premier argument avancé est qu’ils étaient là pour un dépistage, sur l’autorisation de cette activité, la réponse est qu’elle autorisé par le médecin chef. Interrogé aussitôt, ce dernier a répliqué qu’il n’est même pas au courant de cette réunion.



C’est par la suite que d’autres précisons sont parvenues au premier adjoint au Maire, détails à l’appui que ce sont des homosexuels bien connus, avec leurs adresses à Nioro livrées par les informateurs.



Le préfet de la localité saisi, la gendarmerie a dépêché des éléments pour récupérer la liste de présence, puis disperser la rencontre. Aux pandores, ces derniers ont confirmé que leur collectif était une association des homosexuels qui vivent à Nioro et on leur avait demandé de venir faire des dépistages



Le premier adjoint au Maire, n’a pas manqué d’exprimer sa grande surprise de voir des enfants du terroir à visage découvert exprimer leur homosexualité. D’où la nécessité, selon lui, de sensibiliser les jeunes et enfants sur la dépravation des mœurs et le mauvais chemin qu’ils empruntent…



