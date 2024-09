Réunion sur le processus électoral: L'opposition boude la salle La réunion entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et des acteurs politiques notamment l’Alliance pour la transparence des élections Législatives (ATEL) s'est malheureusement terminée en queue de poisson. Ainsi, des membres de l'opposition ont boudé la salle en pleine séance. Après des échanges houleux avec Jean Baptiste Tine, ils exigent l’annulation des décrets.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Septembre 2024 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique n'a pas manqué de railler les membres de l’ATEL. Il estime qu’ils ne sont pas prêts pour affronter les urnes.



La société civile, suivant de près le déroulement de ce processus, a rendu son jugement.



Et d’après le directeur Exécutif de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé "les revendications de l’opposition sont légitimes".



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook