Réussite au Bac et au BFEM : Des pupilles de la Nation récompensés L’Office national des pupilles de la nation (ONPN) a organisé avant-hier, sa traditionnelle fête de l’Excellence présidée par le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Fatou Diané Guèye.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Les pupilles ayant réussi aux examens du BAC, du BFEM et du CFEE ainsi que ceux qui se sont illustrés par leurs performances scolaires, ont été fêtées. Selon une note parvenue à notre rédaction, cette année, l’ONPN a enregistré des taux de réussite de 45,61 % pour le BAC, (26 admis), 54,83 % pour le BFEM (17 admis) et 76,47 % pour le CFEE (13 admis). Sur un effectif total de 81 pupilles, les 59 étaient présents, lors de la fête de l’Excellence, nous apprend enqueteplus.com



Pour le Bac, chaque nouveau étudiant a reçu un ordinateur portable et une subvention de 100 000 FCfa ; ceux qui ont le BFEM et le CFEE, ont reçu chacun un kit scolaire et une subvention de 50 000 FCfa.



Des diplômes d’excellence ainsi que des kits scolaires ont également remis aux pupilles ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14/20. Pour rappel, l’ONPN œuvre à garantir aux pupilles, une assistance, un suivi psychopédagogique et un développement harmonieux tout au long de leur cursus scolaire.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook