Revalorisation des indemnités des enseignants L’Unapees met l’Etat au défi

Les enseignants devraient être fixés dans quelques jours avec les virements de leurs salaires. L’alerte lancée par les syndicats des enseignants sur la fiscalisation annoncée des indemnités suite à l’accord du 26 février dernier, ne laisse pas indifférents les parents d’élèves.



Réunis samedi à Rufisque pour les besoins de leur 8ème réunion du Bureau exécutif national, les membres de l’Union nationale des parents d’élèves et d’étudiants du Sénégal (Unapees) ont exigé de l’Etat le respect strict de l’accord signé avec les syndicats d’enseignants.



«Nous attendons d’ici la fin du mois pour pouvoir apprécier. Mais nous voulons informer l’opinion nationale et internationale que s’il y a des manquements relevant du gouvernement, nous allons le dénoncer pour que ce qui a été dit à l’occasion de ces accords puisse être respecté», déclare Abdoulaye Fané, président de la structure.



«Les seules appréhensions que nous avons sont liées à des rumeurs selon lesquelles certains points de l’accord pourront être l’objet de fiscalisation ; hormis les indemnités de logement, les autres indemnités seront fiscalisées», a relevé M. Fané, craignant une reprise des grèves par les syndicats en cas de non-respect.



«Ce que nous attendons, c’est que ce qu’on avait dit le 26 février et qui avait été couché dans un procès-verbal signé par toutes les parties prenantes, puisse être respecté», a-t-il soutenu.



«Si nous constatons que ce qui avait été signé n’a pas été respecté, nous allons nous concerter au niveau du comité de suivi et porter à l’opinion publique ce qui a été fait et à charge pour le gouvernement de prendre ses responsabilités», a ainsi prévenu le président de l’Unapees.



La rencontre, qui a vu la participation des coordinateurs départementaux et des points focaux, a été l’occasion pour le Bureau exécutif national, de faire le bilan de l’année écoulée mais aussi de travailler pour la préparation des examens.

Le Quotidien