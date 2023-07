Revalorisation salariale, EKSINA...Les nouvelles mesures du Conseil d'administration de la SONAGED(Documents)

Le Conseil d’administration de la SONAGED SA dans sa session ordinaire du 14 juillet 2023 à validé :

1. La nouvelle grille de salaires applicable aux agents en contrat à durée indéterminée ;

2. Le plan véhicule destiné à remplacer notre actuel plan basé sur le principe de la location longue durée ;

3. Le plan stratégique sur la période 2023-2028



Il s’agit d’importantes avancées qui nous permettront d’accélérer la mise en œuvre de la vision des plus hautes autorités exprimée à travers le programme « Sénégal zéro déchet ».



Cette nouvelle grille de salaires qui entrera en vigueur rétroactivement à compter du 01 Juillet 2023 entraînera une revalorisation de salaire pour une bonne partie de notre personnel en particulier les agents de terrain de la Direction Exploitation qui bénéficieront de 82% de l’enveloppe prévue, les 18% restant étant destinés au reste de nos effectifs.



A titre d’exemple, les techniciens de surface (agents de propreté) bénéficieront d’une augmentation de salaire de l’ordre 20% par rapport à leur salaire brut actuel. Cette mesure ne concernera pas les 907 journaliers récemment promus en CDI dont les salaires ont déjà été ajustés convenablement.

Cette revalorisation salariale inclura aussi les récentes augmentations relatives au salaire de base et à la prime de transport issues des négociations entre les partenaires sociaux et l’Etat.



Quant au plan véhicule il nous permettra de nous libérer de notre système actuel basé sur la location de véhicules à longue durée (LLD) tout en nous permettant de satisfaire nos besoins de déplacements.



Il reste entendu que l’accès au plan véhicule sera déterminé sur la base de critères précis liés à la fonction occupée et aux nécessités de service.



Ce plan véhicule est aussi un outil d’attraction et de rétention des ressources humaines pointues que nous convoitons pour atteindre nos ambitieux objectifs.



Enfin, le plan stratégique validé qui sera dénommé « Plan EKSINA » symbolise cet espoir tant attendu par les populations et par nos agents depuis des décennies.

Il arrive (EKSINA en wolof) et nous projettera vers un cadre de vie plus propice à l’attraction d’investissements et à l’éclosion des talents individuels.

Le Plan EKSINA est articulé autour des 4 axes stratégiques suivants :

– Régulation et Planification ;

– Développement durable et Economie circulaire

– Performance organisationnelle

– Capital humain

EKSINA nous donnera un cadre de planification et des objectifs précis pour chaque collaborateur. Il sera opérationnalisé avec 15 leviers intermédiaires et 55 projets à réaliser en 5 ans pour transformer notre cadre de vie.



EKSINA nécessitera des investissements dans l’amélioration et la professionnalisation de nos moyens de collecte et la participation à des investissements précurseurs de la transition voulue vers l’économie circulaire. Ces investissements sont estimés à 38 milliards de F CFA sur 5 ans et seront mobilisés par des instruments financiers modernes et adaptés à nos besoins.



EKSINA a aussi pour objectif prioritaire de permette à 75% de nos compatriotes d’accéder à des services de gestion de déchets contre moins de 50% actuellement.



L’atteinte de cet objectif nécessitera un engagement financier important de l’état à travers la subvention annuelle destinée aux services de collecte de déchets qui devrait passer d’environ 40 milliards de F CFA actuellement par année à 65 milliards de F CFA en 2028 représentant environ 1% du budget national actuel.



Par ailleurs, l’effet combiné de la réalisation des divers projets d’investissement publics ou privés dans des infrastructures de gestion de déchets et du lancement du plan EKSINA pourrait engendrer une réduction de la subvention attendue de l’état de même que les recettes attendues de la collecte privée et du développement de nos services à l’étranger que nous investirons par contre en partie dans l’amélioration des conditions de travail de nos agents.



C’est pour cela entre autres que le Plan EKSINA sera suivi et régulièrement mis à jour pour être en cohérence avec les actions de l’ensemble des dispositifs et structures actives dans la gestion des déchets au Sénégal à travers des mécanismes de coordination et de supervision au niveau national tel que prévu par la loi qui a consacré la création de la SONAGED SA en mai 2022.



Aux autres acteurs de la SONAGED SA (prestataires de service, volontaires de la propreté et agents du Programme Présidentiel « Xeyu Ndaw Yi ») je recommanderai d’accompagner la mise en place du Plan EKSINA qui leur ouvrira sans aucun doute des perspectives de développement dans nos métiers actuels et dans les nouveaux métiers projetés dans l’économie circulaire en parfaite synergie avec le secteur privé et les collectivités locales.



Le signal que nous leur avons récemment donné en incluant quelques volontaires de la propreté et agents du Programme « Xeyu Ndaw Yi » dans le plan logement démontre qu’aucun segment de la société ne sera laissé en rade dans la mise en œuvre du Plan EKSINA qui est porteur d’une grande ambition et de progrès pour le Sénégal.