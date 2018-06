Revanche du siècle : le combat Modou Lô / Balla Gaye 2 ficelé

C’est un “Soukeurou Koor” digne du nom que le promoteur Gaston Mbengue a offert aux amateurs de la lutte.



En effet, selon Sunu Lamb, ce dernier a ficelé le combat Modou Lô / Balla Gaye. La date de cette revanche du siècle dotée du drapeau Macky Sall, est calée pour le 01 janvier 2019. Leur premier face à face est prévu après la fête de la Korité.



A signaler que Balla Gaye et Modou Lô ont perçu un cachet supérieur à celui du combat Eumeu Sène et Bombardier.



Lors de leur premier combat, le 21 mars 2010, le fils de Double Less avait terrassé le Rock des Parcelles Assainies en 23 secondes.





