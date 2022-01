Rêve ou réalité: BBY affirme avoir gagné massivement les élections et récuse toute déferlante de l’opposition

La coalition Benno Bokk Yakkar s’est vivement félicitée d’avoir gagné massivement les élections locales de ce 23 janvier. A travers une conférence de presse organisée hier, les dirigeants de BBY d’indiquer qu’en l’état actuel des grandes tendances des résultats du scrutin du dimanche 23 janvier 2022, il ressort clairement et de façon irréfutable, que la coalition BBY gagne massivement ces élections. Ils présentent un tableau pour montrer que sur les 14 régions, 10 sont sous contrôle BBY. Sur 46 départements, 32 ont été gagnés par la coalition et les tendances dans 7 départements, soit 39 départements sur les 46 que compte le pays. 10 capitales régionales ont été gagnées, 4 perdues (Ziguinchor, Dakar, Diourbel et Kaolack). Selon toutes les remontées d’informations en cours, la coalition Benno Bokk Yaakaar gagne très grande majorité des communes à travers le pays selon El Hadji Hamidou Kassé.



A la lumière de ces faits, les dirigeants de BBY démontent une supposée déferlante de l’opposition. BBY conserve intacte sa majorité nette à l’échelle nationale.

« Certes, nous avions un double objectif de conquête de Dakar et de Ziguinchor qui n’a pas abouti. Pour autant, nous n’avons pas perdu ces deux mairies de ville pour la bonne et simple que BBY ne les gérait pas. On ne perd que ce que l’on détient ! Toute autre considération relève de la désinformation et d’une tentative d’intoxication de l’opinion publique. Toutes les collectivités territoriales étant égales en dignité, par excellence, nous analyserons sans complaisance nos contre performances pour affiner notre stratégie de conquête et ou de reconquête.



Précisément, nous ferons l’effort de comprendre davantage le sens du vote, pour apporter des réponses appropriées en vue des prochaines échéances », soulignent les dirigeants de BBY.



Par ailleurs, ajoutent-ils, « le scrutin du dimanche confirme éloquemment la vitalité de la démocratie sénégalaise et la fiabilité de notre système électoral. En effet, nous pouvons saluer, avec fierté, la bonne tenue des élections qui ont été démocratiques, libres et transparentes. Enfin, nous félicitons tous les acteurs qui, par leurs contributions, ont permis l’organisation du scrutin, dans le calme et la sérénité. Il est de notre responsabilité collective, de contribuer à la consolidation de notre système électoral ».