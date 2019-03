Révélation de Aïssata Tall Sall: « avant de soutenir Macky Sall, j’ai rencontré Idrissa Seck et Ousmane Sonko… » Aïssata Tall Sall a pris le temps de la réflexion avant de rejoindre les rangs de Benno Bokk Yakaar lors de l’élection présidentielle. La présidente de "Osez l’Avenir" a voulu soutenir un des candidats de l’opposition après le rejet de sa candidature dans le cadre du parrainage. « J’ai observé, j’ai essayé de voir celui dont le programme était le plus en convergence avec le nôtre », a-t-elle dit dans l’émission Grand Jury. Mieux, confie, Aïssata Tall Sall, « j’ai discuté avec Idrissa Seck et Ousmane Sonko, mais on n’a pas eu une convergence d’idées ». Toutefois, confie l’avocate, « j’étais convaincue qu’en allant soutenir Macky Sall, j’allais subir des critiques ». Et de marteler, « on n’est pas éternellement opposante, ou éternellement au pouvoir ».

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2019 à 13:15 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos