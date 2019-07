Révélation de Barthélémy Dias: « Macky Sall refusait de prendre Tanor Dieng au téléphone… »

Invité de l’émission Sortie de Walf tv, Barthélémy Dias a fait des révélations sur le compagnonnage entre le président de la République Macky Sall et feu Ousmane Tanor Dieng, président du HCCT.



Le maire de Mermoz / Sacré-Coeur a déclaré, selon ses propos rapportés par L’As, que le Président Sall refusait de prendre au téléphone son défunt camarade socialiste. C’était « lorsque le Président avait été élu (en 2012) et qu’il avait voulu dissoudre le Sénat », précise-t-il. Bartéhélémy Dias renseigne avoir décanté la situation, en se rendant directement chez Macky Sall, en compagnie de l’homme d’affaires Arona Dia.



Dias fils a également dénoncé ce qu’il considère comme un manque de considération du Président Sall à l’égard du défunt. « En tant représentant d’une institution, c’était triste de voir que c’est lui a pris en charge ses frais médicaux, avant d’être remboursé. Il a tout donné et n’a quasiment rien reçu en retour », déplore-t-il.

