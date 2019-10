Révélation de Cheikh Seck : « ce qui oppose réellement Ousmane Sonko à Mamour Diallo » L’affaire dite des 94 milliards a pour origine un différend personnel entre Ousmane Sonko et Mamour Diallo. C’est ce qu’a révélé le président de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la RFM.

« Le vrai problème entre Ousmane Sonko et Mamour Diallo, c’est un terrain de 400 M2 que Sonko a voulu qu’il lui régularise pour en faire le siège de Pastef », a, en effet, déclaré Cheikh Seck.

Selon lui, les problèmes entre les deux hommes ont démarré quand Mamour Diallo a refusé d’accéder à la demande du leader de Pastef.



