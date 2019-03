Révélation de l’ancien ministre Thierno Lô:« Macky Sall a affirmé devant moi son souhait de gracier Karim et de libérer Khalifa, dans le courant de son second mandat »

Pour avoir revendiqué la défaite de l’opposition à Darou Mouhty, Modou Diagne Fada a reçu les foudres de son camarade de la coalition « Benno Bokk Yakaar », Thierno Lô.



En effet, ce dernier qui l’a démenti, lors d’une rencontre avec ses partisans, a révélé que Macky Sall a affirmé devant lui, son souhait de gracier Karim Wade et de libérer Khalifa Sall dans le courant de son deuxième mandat.



« Et j’ai toujours milité pour que ces gens-là soient sortis de prison et durant la campagne, j’ai entendu Macky Sall dire à certains personnes (Khalifiste) ; je n’ai rien contre Khalifa Sall, appuyez-moi parce que je suis l’homme qui va libérer Khalifa Sall et gracier Karim Wade. Maintenant qu'il est sorti vainqueur du scrutin et si nous voulons une réconciliation avec le président Abdoulaye Wade, il faut qu’on panse les blessures, en graciant son fils en vue de refaire la paix avec lui et les Sénégalais autour de l’essentiel », a-t-il révélé devant la presse.











