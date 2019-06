Révélation de la Bbc : La réaction de la présidente régionale de Bp La présidente régionale de Bp, Emma Delaney, s'est exprimée sur les révélations de Bbc sur les transactions financières "suspectes", effectuées sur Gaz sénégalais. "Nous avons eu échos de ce reportage de Bbc, mais nous n'avons pas encore eu le temps de l'étudier, manière approfondie.", a-t-elle réagi en marge d'une rencontre sur la question gazière à Dakar, rapporte seneweb.

Mais, elle indique, cependant, que pour Bp, les transactions en question, sont bien légales : "Je voudrai vous assurer que nous avons effectué des vérifications appropriées lors de l'acquisition des participations y compris sur les questions anti-corruptions et éthique. Et nous avons eu la conclusion que rien ne s'opposait à ces transactions", argumente Mme Delaney.

