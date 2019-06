Révélation surprenante de Ahmed Khalifa Niasse sur la polygamie : "L'Islam..." Source de plusieurs conflits dans les foyers, la polygamie prend de plus en plus d'ampleur au Sénégal. Beaucoup d'hommes préfèrent épouser jusqu'à quatre femmes. Mais d'après Ahmed Khalifa Niasse, l'Islam n'impose pas cette pratique. "C'est faux de dire que l'Islam recommande la polygamie ou l'interdit. Il l'a juste tolérée. Parce que tous les hommes ne peuvent pas être polygames. Il y a des critères à respecter ", a précisé le guide religieux au micro de Leral Tv. D'après lui, la fertilité de la femme n'est pas longue, raison pour laquelle, l'Islam permet à l'homme d'en épouser plusieurs.

Pour sa part, le sociologue Abdou Khadre Sanoko a estimé que la polygamie est un fait normal. Du moment que, dit-il, les désirs et les sentiments évoluent. "On sait que les co-épouses ne peuvent plus vivre sous le même toit. Les mentalités ont changé. Mais Il faut qu'on prépare davantage les femmes à la polygamie. Parce que c'est une réalité bien de chez nous", tranche-t-il.

