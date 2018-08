Révélations choc de Piqué sur sa relation avec Guardiola

Tout n’a pas toujours été rose entre Pep Guardiola et Gerard Piqué pendant le séjour de l’actuel technicien de Manchester City dans le club catalan. Lors d’une tribune, le défenseur Barcelonais a expliqué qu’il aurait peut-être quitté le FC Barcelone si son entraîneur de l’époque n’était pas parti en 2012.



« J’adore toujours Pep en tant qu’entraîneur mais pour dire vrai, cela a été une période extrêmement difficile. » Dans un long texte publié par The Players Tribune, Piqué est revenu sur sa relation avec Guardiola pendant quatre saisons au FC Barcelone.



Alors qu’on les aurait imaginé très proches puisqu’ils sont tous les deux des enfants du Barça et de la Catalogne, mais ce ne fut pas le cas pendant la saison 2011-2012. « Il a perdu foi en moi. Il voulait que nous soyons obsédés par le football 24 heures sur 24, et à ce moment de ma vie, j’en était incapable. Je ne pouvais pas supporter une telle philosophie », écrit Gerard Piqué, avant de poursuivre « Pep ne me faisait plus confiance, et le point de friction a été atteint quand il a décidé de ne pas me faire jouer contre le Real Madrid. Cela m’a bouleversé… »



Piqué dira par ailleurs que cet épisode lui a fait envisager un départ en fin de saison. « Je me suis posé des questions. Mon rêve, c’était de jouer pour le Barça, était-ce terminé ? Cela pouvait-il finir si vite ? »



Mais avec l’élimination du club catalan en demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea, Guardiola avait préféré quitter son poste après quatre années « Parfois, je me demande ce qu’il se serait passé si nous avions remporté la Ligue des Champions. Peut-être que Pep serait resté. Peut-être qu’il ne m’aurait plus jamais fait confiance et que je serais dans un autre club aujourd’hui…» a-t-il conclu.