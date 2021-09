Révélations d’Ibrahima Sarr, Division de la Métrologie : « les factures d’eau de certaines familles vont jusqu’à 600.000 Fcfa… » Les factures élevées d’eau et d’électricité en milieu rural sont une aberration, si l’on en croit le chef de la Division de la Métrologie au niveau de la Direction du Commerce Intérieur (DCI). En marge d’une rencontre organisée hier par la DCI, Ibrahima Sarr a révélé qu’en milieu rural, aucun compteur n’est bon.

Le chef de la Division de la Métrologie au niveau de la DCI se veut formel sur la question des factures excessives d’eau et d’électricité en milieu rural. Appelant l’Etat à régler ce problème le plus rapidement, Ibrahima Sarr fait une fracassante révélation en soutenant qu’aucun compteur n’est bon en milieu rural. Par conséquent, il pense que la première mesure par les autorités compétentes est de revoir les compteurs dans cette zone.



«En milieu rural, aucun compteur n’est bon. Nous avons saisi plus de 2000 compteurs. Ces compteurs ne sont pas conformes. En plus, ces compteurs se monnaient sur le marché à 2000 F alors qu’un bon compteur qui respecte les normes coûte 20.000 Fcfa », souligne-t-il avant d’ajouter que certaines familles en milieu rural se retrouvent avec des factures de 600.000 Fcfa.



«Les factures en milieu rural sont plus élevées que celles en ville. C’est une aberration », fulmine-t-il. En conséquence, alerte Ibrahima Sarr, si le président de la République ne prend pas des mesures, on ira vers des problèmes.



«Avec la recrudescence des manifestations dans le monde, on a constaté que certaines sont organisées en milieu rural pour protester contre les factures élevées», affirme le directeur de la Métrologie. Pour résoudre le problème, il souligne que son service est en train de travailler avec l’Ofor.



Signalons que la Métrologie recouvre l’ensemble des dispositifs réglementaires mis en place par les pouvoirs publics, au niveau national.

Elle garantit la qualité des instruments utilisés pour les transactions commerciales et pour certaines opérations mettant en jeu la santé ou la sécurité publique. Son contrôle s’exerce via trois grands stades de validation que sont la conception, la fabrication et l’utilisation.

