Révélations de BBC : « La plainte d'Aliou Sall n’est que du bluff » (Juriste) La plainte annoncée par Aliou Sall, dans la foulée des révélations de la BBC le mettant au cœur d’un gros scandale à 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais, ne serait que simple gesticulation. C’est du moins l’avis de Pape Kanté, avocat spécialiste du droit britannique, interrogé par "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

La plainte en Angleterre, annoncée par Aliou Sall, n'a aucune chance de prospérer au motif qu'il n'y aucune intention de nuire dans l'enquête. C’est la conviction de l’avocat, selon qui, « la plainte d'Aliou Sall n'est que du bluff et a peu de chances d'aboutir ».



Et l’avocat de détailler, « en général, dans le Common Law, il n'est pas facile d'attaquer un article de presse. La liberté de presse est garantie par la loi fondamentale. Il faut vraiment qu'on établisse l'intention de nuire. L'enquête en question visait le groupe Bp et Frank Timis. Aliou Sall n'est qu'une victime collatérale ».



Aucune plainte n'a encore été adressée à la BBC ou devant la Justice, souligne le journal.

