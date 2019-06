Révélations de BBC sur le pétrole sénégalais: Aliou Sall organise la riposte

Aliou Sall a décidé de briser le silence sur l’enquête de la BBC qui le met en accusation pour son implication dans un vaste scandale de versement de pots de vin. Le maire de Guédiawaye et frère du président de la République va organiser une conférence de presse aujourd’hui, dans l’après-midi.



Parallèlement à cette rencontre avec les journalistes où il sera surtout question de clamer son innocence, le Directeur général de Caisse des dépôts et Consignations ( Cdc) va une plainte contre la chaîne britannique. Pour rappel, dans un vidéo d’investigation de près de 30 minutes intitulée « le scandale énergétique de 10 milliards de dollars », Aliou Sall, frère du chef de l’Etat, est accusé d’avoir servi de relais dans un scandale de corruption impliquant Frank Timis et la compagnie britannique de recherche, d’extraction, de raffinage et de vente de pétrole, British Petroleum (BP).

