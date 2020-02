Révélations de Mody Niang : « Cheikhou Oumar Hann a menacé de mort le chef de la mission d’enquête de l’Ofnac » Mody Niang, l’ancien porte-parole de l’Ofnac a déploré le comportement de l’ancien Directeur du COUD, Cheikh Oumar Hann, nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, lors de l’enquête de l’Ofnac au Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2020 à 12:23

« Quand il a senti que les carottes commençaient à être cuites, il a commencé à ne plus répondre aux convocations et avait demandé à ses agents de ne plus répondre. Pire encore, il a couvert d’injures le chef de la mission d’enquête, pape Ibra Kébé. Et ça, la Sonatel peut l’établir. Il lui a même adressé une lettre et l’a menacé de mort. Mais le plus grave, la présidente de l'Ofnac a adressé une lettre au président de la République, mais Macky Sall n’a pas levé le plus petit doigt », a déclaré Mody Niang, ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la Rfm.

