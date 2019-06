Révélations de la BBC: Aymérou Gningue n'exclut pas une Commission d'enquête parlementaire L’Assemblée nationale pourrait bien mettre sur pied une commission d’enquête parlementaire, suite au scandale révélé par la BBC, mettant Aliou Sall au cœur d’une affaire de 10 milliards de dollars US.

« S'il y a des éléments probants et qu'un député prenne l'initiative de suggérer la constitution d'une commission d'enquête, en faisant un exposé des motifs conséquent prouvant qu'il y a eu un détournement de ressources publiques, comme nous l'avons fait dans l'affaire des 94 milliards, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas une commission d'enquête parlementaire pour éclairer l'opinion », a, en effet, indiqué le président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar, Aymérou Gningue, dans L’Observateur.



Aliou Sall se dit prêt à déférer à la convocation d'une éventuelle commission d'enquête.

