Révélations de la Bbc: Aliou Sall ne démissionnera pas « Si je démissionne, qu’est-ce que je vais faire ? », s’était interrogé Aliou Sall, lors de sa conférence de presse de presse, mardi dernier, après les révélations de la Bbc. Le frère du président semble camper sur cette position, malgré les nombreuses réactions, l’invitant notamment à quitter ses fonctions.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2019 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

"Aliou Sall a dit à ses proches, à propos des appels l'invitant à rendre le tablier pour se mettre à la disposition de la justice, qu'il ne démissionne pas, ne démissionnera pas et n'envisage pas de démissionner", révèle, en effet, une source de seneweb.



Aliou Sall est le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), maire de Guédiawaye et président de l'Association des maires du Sénégal (Ams).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos