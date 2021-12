Révélations de la DPEE: La croissance projetée à 13,2% en 2023

Selon la Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE), la croissance serait de 13,2% en 2023. Le Sénégal pèse 0,9 milliard de barils de pétrole et 36,9 Tcf de gaz.



Si les effets de la conjoncture marquée par la Covid-19 persistent, la croissance économique passerait à 11,5% en 2023.



Dans le scénario des plus pessimistes, le taux de croissance moyen 2023-2026 dépasserait 7,3%.