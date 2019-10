Révélations et précisions : Sokhna Aïda Diallo n’a jamais été la « bonne » de Cheikh Béthio Thioune Contrairement aux rumeurs qui ont pu être distillées jusqu’ici, Sokhna Aïda Diallo, n’a jamais la « bonne » de son défunt mari, avant de devenir la troisième épouse de feu Cheikh Béthio Thioune.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

C’est en tout cas ce que révèle L’Observateur dans son édition du jour. Née le 21 décembre 1979 à Dagana, Sokhna Yarame Diallo, de son vrai nom, a fait allégeance à Cheikh Béthio Thioune à l’âge de 14 ans, en 1993. Elle nettoyait ainsi la demeure du Cheikh tous les dimanches, mais n’a jamais été la « bonne » de son défunt mari, écrit, en effet, le journal.

Issue d’une famille de 4 enfants, Sokhna Aïda Diallo a été confiée à sa tante maternelle qui vit à Dakar. Elève à l’école Mame Thierno Birahim Mbacké de Fass, elle vendait des beignets et de la crème glacée à la gare routière de Dakar, après les classes, souligne encore le journal.

Son père, polygame, Idy Yarame Diallo et est décédé en 1989, tandis que sa mère, Ndèye Fatou, vit toujours à Médinatoul Salam, écrit la même source.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos