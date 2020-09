Révélations étonnantes dans l'affaire de la fille qui a tenté de se suicider le jour de la Tamkharit

On en sait un peu plus sur la fille qui a tenté de se suicder après sa convocation à la police, en buvant de l’eau de javel. Les faits ont eu lieu, au rond-point de Gadaye, lors de la nuit du Tamkharit. Elle avait été arrêtée et placée en garde à vue pour vol présumé. Lors de sa garde à vue, elle avait disjoncté et enlevé ses habits, montrant ainsi sa nudité aux policiers, rapporte LesEchos.



Outrés par ses troubles du comportement, les limiers la libèrent avant de la convoquer, le 2 juillet dernier, pour l’enquête préliminaire. Depuis lors, elle n’a pas daigné y déférer.

