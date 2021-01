Révélations suspectes sur Diary Sow: la destination belge et les recherches sur... Les supputations vont bon train, mais Diary Sow n'a pas encore été trouvée. Cependant, Kritik affirme que les étudiants de France lâchent l'affaire suite à des informations venant de pistes de gens anonymes qui les ont appelés.

La fiction devient réalité. La romancière semble entrer dans la peau de son personnage au point où, tel un ange, Diary Sow pose une énigme de taille aux enquêteurs de la police judiciaire française.



Son long silence bouleverse sa famille et aucune piste sérieuse n'a été révélée à ce jour. Est-elle toujours en France , saine et sauve, libre de ses mouvements, s'interroge le journal.



La jeune étudiante 2.0 n'a -t-elle pas laissé des traces technologiques pouvant la confondre? Ce serait une forte déception si ma meilleure élève du Sénégal avait craqué sous le poids psychologique des fascicules de physique et chimie.

Seulement, les étudiants de France qui se battaient à tous les niveaux ont lâché l'affaire, après avoir reçu des informations anonymes venant d'autres gens.



