Revendications des travailleurs de son secteur : Aly Ngouille Ndiaye tempère les ardeurs et promet de meilleures conditions de travail Aly Ngouille Ndiaye, nouvellement chargé du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Sécurité alimentaire, a pris l’engament de poursuivre le dialogue avec les travailleurs de ce secteur, pour une solution à leurs revendications. APS

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Septembre 2022 à 19:39 | | 0 commentaire(s)|

"Je suis pleinement conscient de la nécessité d’améliorer les conditions de travail du personnel et avec mon prédécesseur, vous avez pu discuter à travers le comité de promotion et du dialogue social", a-t-il dit vendredi lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Moussa Baldé.



Suite à la passation de ce comité sur instruction du président de la République et aux termes d’un arrêté signé des ministre des Finances et de l’Agriculture, une indemnité de prise en charge agricole avait été accordée fin février dernier aux travailleurs de ce secteur.



D’un montant forfaitaire mensuel net d’impôts allant de 100.000 à 300.000 pour les agents fonctionnaires, non fonctionnaires et contractuels suivant la hiérarchie à laquelle les bénéficiaires appartiennent, le versement de cette indemnité avait été suspendu en juillet dernier, suite à la revalorisation généralisée des salaires des agents de l’Etat.



Les travailleurs du secteur continuent depuis de réclamer le versement de ces indemnités, estimant qu’il s’agit d’un acquis sur lequel il n’est pas possible de revenir.



Aly Ngouille Ndiaye a loué "les innombrables efforts consentis de part et d’autre pour bénéficier desdites indemnités de janvier au mois de juillet 2022".



"Cela avait permis un climat social apaisé au ministère et le personnel avait retrouvé, à travers cet acquis, l’engouement nécessaire pour hisser notre sous-secteur vers la performance et l’émergence", a-t-il noté.



Aussi a-t-il pris l’engagement de poursuivre le dialogue avec les travailleurs du secteur et au sein du gouvernement pour trouver une solution à leurs revendications suite à la correspondance du ministre des finances relativement à l’arrêt du versement de ces indemnités du fait de la revalorisation généralisée des salaires des agents de l’Etat intervenue en juillet 2022.



Il a promis de recevoir les responsables syndicaux "dans les plus brefs délais" ainsi que l’ensemble des acteurs impliqués dans ce dossier pour les écouter et s’enquérir de la situation.



Cela devrait permettre "d’entamer des négociations" et de "travailler à ce qu’une issue heureuse soit trouvée dans l’intérêt exclusif du Sénégal et du secteur agricole", a indiqué Aly Ngouille Ndiaye.

S APS



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook