Revenus des ressources naturelles: Macky Sall met en garde les agents de l’Etat Le président de la république. Macky Sall, qui a présidé, ce mardi, au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad), le conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures averit es vérités aux agents de l’Etat.

Le Président Sall a indiqué aux agents de l’Etat qu’aucun salaire ne sera augmenté avec l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. «Ce n’est pas parce qu’on va commencer à avoir du gaz que chacun va se demander le doublement de son salaire et les syndicats vont poser des préavis.



Ce n’est pas, du tout, ce qui va se passer. Il faut bien le comprendre», a-t-il, dit.



Ces ressources qui seront tirées, promet-il, vont accompagner les secteurs productifs. «L’impact qu’on en tirera va améliorer le profil économique du pays. Il servira à accompagner les secteurs productifs comme l’agriculture, l’élevage, l’éducation, la santé…», a-t-il indiqué.



