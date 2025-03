Revers au Conseil de la FIFA : Me Augustin Senghor démissionne aussi de son poste de vice-président de la CAF

” J’étais en compétition avec d’autres vice-présidents et membres du Comex qui sont passés. Il y aurait une certaine incohérence et même une illégitimité que je prétende à les diriger. Je considère que le poste ne me revient plus ”, a-t-il dit, dans un entretien avec les envoyés spéciaux de la chaîne sportive Dsport en Egypte.



Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, n’a pas réussi, mercredi, à faire partie des représentants de la Confédération africaine de football (CAF) au Conseil de la FIFA.



Le comité exécutif de l’instance dirigeante du football africain procédait ce mercredi, au Caire, en Egypte, au renouvellement de ses membres au Conseil de la FIFA.



Lors du vote diffusé par la chaîne Youtube de la CAF, Me Augustin Senghor a obtenu les voix de 13 des 54 associations membres de la CAF, se classant ainsi 10e. Au total, 13 candidats issus d’autant de fédérations nationales, s’étaient présentés.



Le président sortant de la CAF, le Sud-africain Patrice Motsepe, a été élu par acclamation pour un deuxième mandat de 4 ans (2025-2029).