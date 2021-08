Révision des listes: BBY accuse l'opposition de... La révision exceptionnelle des listes électorales fait l’objet de polémiques. « La coalition BBY de Dakar, déplore, qu’une frange de l’opposition, constatant sur le terrain les prémices d’une défaite certaine, s’exerce à son jeu favori à savoir la contestation permanente, sans objectivité et l’intimidation à travers des appels à la violence et à la subversion.

Ce n’est que peine perdue, car la même dynamique gagnante de BBY Dakar, qui est effective depuis le référendum de 2015, en passant par les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019, se consolidera et assurera un raz de marée au soir du 23 janvier 2022 », rapporte le document exploité par Leral.



Conformément au code électoral, il est indiqué par décret, une période exceptionnelle de révision des listes électorales qui devra, à terme, améliorer sensiblement le fichier actuel, et permettre ainsi à tous les citoyens qui seront en âge de voter à la date des élections retenue de pouvoir s’inscrire et accomplir leur droit à participer à l’expression du suffrage universel.



« La Coalition BBY du Département de Dakar, appelle les dakarois et les dakaroises, en âge de voter, d’aller massivement s’inscrire sur ces dites listes, afin que la démocratie s’exerce comme à l’accoutumé à travers les urnes. Rien ni personne ne devra empêcher le bon déroulement du processus déjà très bien enclenché. Nous appelons donc à une mobilisation de toutes les énergies autour de ce processus tout en tenant compte du contexte pandémique c’est-à-dire en respectant les recommandations strictes des autorités sanitaires. En route vers les élections territoriales du 23 janvier 2022, pour une victoire certaine de BBY Dakar », a affirmé la coalition BBY.

