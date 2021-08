Révision des listes électorales: Le ministre Antoine Diome satisfait du démarrage des opérations

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Août 2021 à 19:09

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Antoine Diome a mis à profit sa présence dans la capitale du Nord, pour s’entretenir avec les responsables de la commission administrative de révision des listes électorales, installée dans les locaux de la préfecture du département de Saint-Louis.



Après avoir visité le siège de cette commission, il s’est dit « satisfait du démarrage des opérations d’enregistrement et d’enrôlement des citoyens, en vue de la révision de ces listes électorales ».

