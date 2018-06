Neuf tours d’horloge, plus de soixante-dix interventions. C’est ce qu’il a fallu pour aboutir, hier, au vote du projet de loi n°21/2018 portant révision du Code électoral. A la fin, le texte a été adopté par 111 députés contre 14. Il s’est agi d’intégrer les nouvelles dispositions constitutionnelles et d’en tirer les conséquences dans le Code électoral.



En effet, la loi n°2018-14 du 11 mai 2018, portant révision de la Constitution, fait du parrainage par les électeurs, une condition de validation des candidatures, aussi bien pour les candidats indépendants, déjà soumis à cette exigence, que pour ceux représentés par les partis et coalitions de partis politiques légalement constitués. Et ce texte va susciter un certain nombre de changements. Ainsi, pour faire acte de candidature à une élection, tout citoyen devra d’abord s’inscrire sur les listes électorales. Et le parrainage citoyen, jusqu’ici applicable aux candidats indépendants, est désormais élargi aux partis politiques et autres coalitions de partis pour tout type d’élection.



De ce fait, chaque candidat devra recueillir entre 0,8% et 1% des lecteurs pour participer à l’élection présidentielle.

Pour les législatives, il faut entre 0,5 et 0,8% des lecteurs.



A préciser que le candidat indépendant est celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante pendant au moins un an.











L’As