Révision exceptionnelle des listes électorales : L’Ujtl dénonce des irrégularités Le secrétariat général national de l’Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl) dénonce les «irrégularités» dans les opérations de révision des listes électorales. Au nombre de celles-ci, les jeunes du Parti démocratique sénégalais (Pds) pointent notamment «les difficultés que rencontrent certains Sénégalais à pouvoir s’inscrire sur les listes électorales, particulièrement les jeunes primo inscrits».

Dans un communiqué, Franck Daddy Diatta et ses «frères» dénoncent : «Le filtre de la Carte nationale d’identité (Cni), institué à dessein contre les jeunes, empêche d’avoir un rush devant les commissions de révision exceptionnelle des listes électorales et ôte à ces derniers le droit fondamental de voter.» Au-delà de ce constat, l’Ujtl tient le Président Macky Sall et son régime pour «seuls responsables de la survenue de telles irrégularités».



Ils estiment que «le Président Macky Sall et son camp déroulent leur agenda indigne qui consiste à remettre en cause les droits des Sénégalais obtenus de hautes luttes pour simplement atteindre des objectifs bassement politiciens».



Par ailleurs, l’Ujtl «exige l’audit du fichier électoral», sur lequel elle exprime de sérieuses réserves, quant à sa fiabilité. Enfin, rappelant son opposition au système de parrainage politique et réaffirmant son engagement aux côtés des forces vives qui la combattent, «l’Ujtl appelle le Président Macky Sall à ouvrir des pourparlers sincères avec l’ensemble des coalitions qui ont participé aux dernières élections locales».

