Révision exceptionnelle des listes électorales: L’opposition souhaite une prolongation de la durée

La révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024 a commencé le 06 avril et se poursuivra jusqu'au samedi 06 mai 2023 sur l'étendue du territoire national et à l'étranger.



Cependant, cette période ne convient pas à l'opposition sénégalaise, qui souhaite une prolongation de la durée de cette révision.



De plus, le bureau politique du parti Pastef signale des problèmes à l'étranger concernant les inscriptions sur les listes.