Révision exceptionnelle des listes électorales : Pastef Suisse réclame la présence d’une commission administrative La Suisse, qui accueille depuis plus de 20 ans une commission administrative à l’occasion de la révision exceptionnelle des listes électorales, ne figure pas sur la liste des pays devant l’accueillir cette année. Une situation dénoncée par les militants Patriotes basés en Suisse. Ils interpellent ainsi le ministère de l’Intérieur, la CENA et le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur pour que cette anomalie soit corrigée.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2023 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

Alors que partout au Sénégal, en Afrique et en Europe, dans plusieurs pays, la révision exceptionnelle a démarré, en Suisse, ce n’est pas encore le cas. Ce qui n’a pas manqué d’irriter la colère des militants patriotes de PASTEF basés en Suisse. Dans un communiqué, ils ont fait savoir que la Confédération helvétique ne figure pas sur la liste des pays concernés par la révision exceptionnelle des listes électorales.



Pourtant, disent-ils, sur une autre liste publiée par la Direction générale des élections, figure bel et bien la Confédération helvétique. ‘’Jusqu’à présent, aucune autorité compétente n’a été à même de nous éclairer, créant un statu quo et en le risque de voir des milliers de citoyens privés de leurs droits civiques’’, lit-on dans le communiqué signé par le coordonnateur de Pastef Suisse.



Ils s’interrogent sur le souhait des autorités en charge de l’organisation des élections de vouloir éliminer un bastion de l’opposition, qui, ont-ils rappelé a remporté 84% des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections législatives, permettant Yewi Askan Wi de rafler tous les sièges réservés à cette partie de l’Europe pour le quota de la diaspora.



Pour eux, le principe de jeu équitable et loyal entre opposition et pouvoir risque d’être entravé. ‘’La coordination PASTEF Suisse interpelle le ministre de l’Intérieur et la Commission électorale nationale autonome (CENA), ainsi que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur sur cette situation discriminatoire et exige avec vigueur et fermeté la présence d’une commission administrative pour la révision exceptionnelle deslistes électorales. La Suisse compte six bureaux de vote et accueille une commission depuis plus de 20 ans’’, ont écrit les membres de cette coordination des Patriotes établis en Suisse.



Ils ajoutent que cet état de fait risque d’écorcher davantage l’image du Sénégal auprès des Organisations internationales basées à Genève, qui seront, selon eux, informées de cette situation. A noter que la révision exceptionnelle des listes électorales a démarré le 6 avril dernier et va se terminer le 2 mai prochain.

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook