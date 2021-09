Révision listes électorales à Kolda : Abdoulaye Bibi Baldé, tire un bilan « satisfaisant » et se prononce sur le transfert d’électeurs Le Maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, tire un bilan « satisfaisant » des opérations de révision des listes électorales qui viennent de prendre fin. « Nos objectifs sont largement atteints et dépassés », a déclaré le premier magistrat de Kolda. C’est à l’occasion d’une réunion d’évaluation tenue, hier, à la salle des délibérations de l’hôtel de ville. Enqueteplus.

A en croire Bibi Baldé, au terme des opérations, « il y a eu 6 000 inscrits dans la commune de Kolda dont plus de 4 000 primo votants et 2 000 changements d’adresse de vote ».



Alors qu’au départ, le maire et son équipe tablaient sur « 2 000 inscriptions ». Ce qui fait dire avec satisfaction au maire, par ailleurs, DG de la Poste, qu’ « il y a eu un engouement réel des jeunes à aller s’inscrire ».



Aussi, « les responsables politiques ont respecté leur engagement en acceptant d’accompagner et d’encadrer les militants surtout les primo votants » dans le déroulement du processus électoral.



Au sujet du transfert d’électeurs du monde rural vers la ville qui fait débat dans la capitale, le Maire de Kolda déclare que les citoyens sont libres de choisir leurs lieux de vote. Sur cette question, l’édile de Kolda dit avoir été « transparent jusqu’au bout », pour permettre à toute personne qui le désire d’avoir accès au document pouvant lui faciliter le changement d’adresse.



