Révocation de la mairie de Dakar : Khalifa Sall devant la Cour suprême ce jeudi La Cour suprême va statuer ce jeudi 11 juillet sur le recours de Khalifa Sall suite à sa révocation de la mairie de Dakar. Recours qui avait été déposé par ses avocats le 4 septembre dernier.



L’audience sera présidée par le juge Abdoulaye Ndiaye, président de Chambre et Secrétaire général de la Cour suprême. Le ministère public sera représenté par l’avocat général Jean Aloïse Ndiaye.



Khalifa Sall avait été révoqué par décret du président de la République, Macky Sall, le 31 août 2018. Une décision prise 24 heures après la confirmation par la Cour d’appel de Dakar de sa condamnation en première instance. Rappelons que Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions de Fcfa d’amende dans l’affaire de la caisse d’avance.





