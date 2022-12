Révolte autour d’un foncier à commune de Diass : le chef de l’Etat invite à trancher

Alors qu'ils tardent à avoir un retour des autorités, les habitants de cette localité assistent à l'exploitation de leurs terres par des particuliers. « A notre plus grande surprise, ce site est aujourd'hui en train d'être exploité par des particuliers qui, lorsque le collectif s'est rapproché d'eux, n'ont brandi aucun document administratif, ni une autorisation de construire venant de la mairie de Diass leur permettant d'exploiter cette zone », brandissent les membres du collectif. Et le plus étonnant, ils avancent que les travaux sont encadrés par la Dscos de Mbour. Ce qui laisse la population perplexe. Le collectif affirme que l'État n'a donné aucun bail dans ce site. « L'Etat a retiré le bail qui a été donné au représentant de EGPI. Le constat fait est que des personnes malhonnêtes se trouvant au plus haut sommet de l'État ont partagé cette assiette foncière, avec la complicité des services techniques du département de Mbour, au détriment de la population autochtone », dénoncent-ils.



Dans leur argumentaire, les membres du collectif avancent que le site reste la seule réserve foncière existante pour un projet d'extension des villages environnants. Ils interpellent ainsi le président de la République à donner plus de considération aux revendications de la population. Mais surtout de mettre cette assiette foncière à la disposition de la commune pour ses besoins d'extension. « Le bradage et la spoliation fonciers sont des faits réels dans la commune de Diass et la population en souffre énormément », ajoutent-il, renseigne L'As.