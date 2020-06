Révolte des populations : Le Khalife général des Mourides Serigne Moutakha Mbacké appelle au calme, en attendant de savoir le tenants et aboutissants… Dans un appel lancé hier tard dans la soirée, le Khalife général des Mouride Serigne Mountakha Mbacké a demandé le calme aux populations, plus particulièrement les Mourides, en attendant d’en savoir plus sur les tenants et aboutissants d’une colère.

Serigne Moutakha Mbacké Khalife général des Mourides réagissant suite à la révolte des populations de Mbacké et Touba, qui ont embrasé des pneus pour exprimer leur ras-le-bol.

Dans son message, il expliquait en filigrane aux populations révoltées que ces actions aux antipodes des enseignements et attitudes du fondateur du Mouridisme ne peuvent faire profiter ni dans ce monde, ni dans l’autre…

Serigne Mountakha, pour un retour au calme a demandé aux manifestants de rester chez eux, en attendant qu’il se renseigne sur le fond du problème…



