Revue Annuelle Conjointe: Les secteurs économiques du Sénégal entre impacts négatifs et résultats satisfaisants En atelier, pour tirer les résultats enregistrés sur le plan économique par le Plan Sénégal Émergent (PSE) en 2020, Amadou Hott, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, a présidé ce matin la Revue Annuelle Conjointe ( RAC) de l'édition 2021. Ce, sous la présidence du ministre Chargé du PSE Abdou Karim Fofana et certains acteurs dans ce domaine. Le ministre Amadou Hott a affirmé que certains secteurs ont été touchés par la pandémie à coronavirus, d'autres ont enregistré des résultats satisfaisants. Compte-rendu signé Fatou Fall Diattara et Alioune Badara Ciss.



