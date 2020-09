Revue annuelle conjointe 2019 du PSE : Amadou Hott Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération entre acquis et attentes L’Atelier de validation technique des résultats de la Revue annuelle conjointe 2019 de la politique économique et sociale du Sénégal s’est tenue à Dakar. Dans ce grand moment de dialogue et d’échanges entre les parties prenantes du processus de développement la lutte contre la pandémie COVID 19 et ses impacts étaient au cœur du sujet

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|

Devant les partenaires au développement, les représentants du secteur privé, des membres de la société civile et d’autres personnalités, Amadou Hott Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération entre acquis et attentes a esquissé le bilan de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent, mais aussi invité à jeter un regard critique et positif les projets enregistrés et les défis à relever.



Ce bilan 2019 coïncide avec la mise en œuvre de la phase de 2 de ce plan qui va de 2019 à 2023….



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos