Revue annuelle en visioconférence : Oumar Guèye, ministre des collectivités territoriales revient sur le bilan jugé satisfaisant de leur secteur Après une rencontre tenue en visioconférence, ce mardi 11 août 2020, Oumar Guèye, le ministre des collectivités territoriales est revenu sur le bilan annuelle de leurs activités, un bilan jugé satisfaisant

Face à la presse, le ministre des collectivités territoriales expliquant le retard noté cette année cette activité, a évoqué la situation délicate de la pandémie COVID 19 qui impacte presque tous les secteurs.



« Avec plus d’une centaine d’acteurs attendus (Maires, Présidents de conseils départementaux, partenaires aux développement, sans oublier les ministères sectoriels), la revue annuelle exige une présence de tous », a-t-il expliqué…



Rassuré par les résultats des réalisations de l’année 2019, il a adressé ses félicitations à tous les acteurs impliqués, allant de l’ANAD, à l’ADM et au PNDL, car, a-t-il soutenu, depuis 2019, des grandes réalisations ont été réalisés.



Pour les perspectives, ils comptent accélérer actes posés pour le bilan 2020, sans oublier que de nombreux aspects du Mémorandum des élus locaux ont été décortiqués, avec mesures du chef de l’Etat qui vont toucher toutes les collectivités territoriales, notamment avec PACASEN…



