Revue de Presse : Le sacre des "Lionceaux" et ces sujets politiques qui dominent l’actualité

‘’Le Sénégal encore au sommet du foot africain’’ après le sacre des "Lionceaux", souligne "Libération".



L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans est devenue championne d’Afrique de la catégorie, en remportant la finale qui l’opposait à la Gambie, samedi en Egypte, sur le score de deux buts à zéro.



Les "Lionceaux" remportent ainsi leur premier sacre de la catégorie après quatre finales d’affilée perdues, en 2015, 2017 et 2019.



Le Sénégal remporte ainsi dans l’espace de treize mois, quatre compétitions de la Confédération africaine de football (CAF).



Après la CAN séniors au Cameroun, le Sénégal a aussi remporté le Championnat d’Afrique des Nations en Algérie en 2023. Il est aussi champion d’Afrique en Beach Soccer.



‘’Les Lionceaux sur le toit de l’Afrique’’, met en exergue le quotidien "L’As", saluant ‘’ l’inédit grand chelem du Sénégal ’’.



"Le Soleil" qui rappelle le sacre des "Lions" malentendants, parle de ‘’ quintuplé historique ’’ et signale que le chef de l'Etat a décidé d’affréter un vol spécial pour les "Lionceaux".



‘’ Le Sénégal est dans la phase la plus brillante de son histoire. Après le sacre de l’équipe A à la CAN, celle de l’équipe de Beach soccer et de l’équipe locale au CHAN, la sélection U20, vainqueur, samedi, de la CAN face à la Gambie, vient encore confirmer la belle embellie du football sénégalais ’’, écrit le journal.



‘’CAN, Beach soccer, CHAN et CAN U20 : règne sans partage des Lions en Afrique’’, écrit "Vox Populi". Le Sénégal ‘’au sommet des pyramides et de l’Afrique !’’, s’exclame "Stades".



‘’Fantastiques !’’, s’exclame également le quotidien Wiw sport.



En politique, "Le Quotidien" signale que l’Alliance pour la République (APR, pouvoir), ‘’ ne compte pas laisser le terrain à la coalition Yewwi askan wi qui a appelé à des manifestations les 14 et 15 mars ’’.



L’APR qui ‘’ prépare sa contre-offensive ’’, appelle ses militants à ‘’ se mobiliser ’’, selon le journal.



L’Info note que l’APR ‘’ charge Yewwi askan wi ’’, en accusant ‘’ Ousmane Sonko et cie de vouloir +rendre le pays ingouvernable ’’.

Avec les appels à manifester de Yewwi et la tenue du procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Nang, "EnQuête" craint ‘’ une semaine de tous les dangers ’’. ‘’ Yewwi appelle à des manifestations à Dakar, puis, sur tout le territoire, les 14 et 15 mars. L’APR dénonce une tentative d’installer le chaos ’’, écrit le journal.



Selon le quotidien "Bës Bi", le ministre de la justice, l’invité de l’émission grand format "Objection" de Sud Fm, ‘’ a réaffirmé que le chef de l’Etat a reçu le projet de loi d’amnistie de Karim Wade, Khalifa Sall, entre autres ’’.



‘’ Maintenant , selon Ismaïla Madior Fall, il appartient au président de la République de prendre langue avec ceux qui sont intéressés ou d’envoyer le projet de loi à l’Assemblée nationale. Il est difficile d’amnistier des personnes mais plutôt des faits. La démarche qui a été privilégiée, c’est que le projet de loi d’amnistie vise des faits.



Le délit d’enrichissement illicite pour Karim Wade et dans le second cas, ce sont les faits de détournements de deniers publics, de blanchiment d’argent qui sont visés. Et ce sont les faits qui ont été commis par des individus de telle période à telle période. Au principal, ces deux personnes qui sont concernées pourront participer à la prochaine Présidentielle si la loi d’amnistie est votée. J’espère qu’eux-mêmes sont intéressés par la loi d’amnistie ’’, a déclaré le ministre.















APS