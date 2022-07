Revue de presse des Unes déformées : Papito Kara en garde à vue Pape Ibra Guèye, plus connu sous le surnom de «Papito Kara» dans les réseaux sociaux, a passé la nuit hier au Commissariat du Plateau. A la suite de son audition, il a été placé en garde à vue d’après Libération Online. Bes Bi

Papito Kara a été arrêté suite à des plaintes contre x pour déformation des Unes de certains quotidiens privés. L’homme se présente comme une personnalité publique sur sa page Facebook.



D’après Gora Sarr à qui le mis en cause a envoyé un message pour l'informer de son arrestation, la police a arrêté son ami à cause de ses revues des Unes de journaux. Il s’agit d’une pratique qui a commencé depuis plusieurs semaines consistant à modifier la Une des quotidiens nationaux.



Le journal L’Observateur en a fait les frais de même que le journal Enquête, Sud Quotidien, Le Quotidien et Bés Bi le Jour. Concernant ce sujet, la Coordination des associations de presse (Cap) a prévu de faire face à la presse aujourd’hui à la Maison de la presse Babacar Touré à 11h. Dans le communiqué public, il est annoncé d’importantes mesures.



