Revue des rapports de performance et de planification : Le Ministre Abass Fall fixe le cap pour 2025 Hier, jeudi 23 janvier, le Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, M. Abass Fall, a présidé un atelier consacré à la revue des rapports de performance de l’année 2024 et au partage des plans de travail annuels pour 2025, des différents programmes de son ministère.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2025 à 10:32

Dans son discours d’ouverture, le Ministre a souligné l’importance de cet atelier, le qualifiant de cadre idéal pour les échanges, le partage d’expériences et l’information. Il a insisté sur la nécessité pour chaque participant, de mieux appréhender les réalisations des différents services de son département.



M. Abass Fall a également appelé ses collaborateurs et les services concernés, à se mobiliser pour mettre à jour la Lettre de Politique Sectorielle du ministère. Cette actualisation devra s’aligner sur le référentiel « Sénégal 2050 » et intégrer les responsabilités de son département en matière d’emploi.



Abordant la problématique cruciale de l’emploi, le Ministre a rappelé qu’elle constitue une priorité majeure pour le Chef de l’État et le Premier Ministre. Il a affirmé que son département a pour mission de concevoir une politique nationale ambitieuse, orientée vers la promotion de la formation professionnelle, le soutien à l’entrepreneuriat et l’insertion des jeunes dans les secteurs à fort potentiel de croissance.



Cet atelier marque ainsi une étape importante dans la réflexion et la planification des actions visant à répondre aux défis de l’emploi au Sénégal.



