Riad Awar, Dg Fabrimétal: l'industriel qui protège et "parle" avec la nature Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mai 2022 à 16:41 | | 0 commentaire(s)| Riad Awar, qui est dans la fabrique de métal avec son entreprise Fabrimetal qui est une référence en Afrique subsaharienne, en matière de fiabilité et de qualité, est en réalité un grand environnementaliste. Il a su en l'espace de deux ans restaurer un endroit quasi invivable pour les oiseaux en un vari havre de paix. Leral vous fait découvrir ce protecteur de l'environnement

"En seulement deux (2) années, cet endroit est devenu un véritable refuge pour la faune. À la venue de la nuit, des milliers d’oiseaux viennent dormir dans ces arbres nouvellement plantés.

Ce lieu, autrefois dénué d’arbres, se situe à Sébikotane. Aujourd’hui, on ne les compte plus, tellement nous avons reboisé la zone. Je vous présente la vie que Fabrimetal Sénégal a pu attirer vers elle", a-t-il posté sur sa page.



L'industriel qui protège l'environnement



"On a tendance à penser que les industries sont ennemies de l’environnement. Et pourtant, si on le veut vraiment, et qu’on y pense avec passion, on peut faire de ce paradoxe Industrie/ Environnement un alliage entre masses d’emplois, reforestation, restauration d’écosystèmes, et à bilan carbone positif. Une usine génère des impacts, c’est sûr, mais l’industrialisation reste indispensable tant que notre mode de civilisation reste.

Tous les efforts possibles doivent être fournis pour amoindrir ces impacts au maximum, en restaurant des écosystèmes de proximité, ou en fournissant des moyens de reboiser d’autres lieux à travers la création de pépinières communautaires au sein des industries", a souligné Riad Awar, au service de l'Environnement.

Accueil Envoyer à un ami Partager