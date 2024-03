Richard-Toll: Anta Babacar Ngom assène des coups sévères à Diomaye et Amadou Ba La présidente du mouvement ARC, Anta Babacar, a délivré un discours incendiaire à Richard Toll, prenant pour cible Diomaye et Amadou Ba avec une critique acerbe de leur capacité à répondre aux besoins urgents du pays.

Sans détours, Anta Babacar a vertement critiqué le choix de Diomaye comme représentant de Ousmane Sonko, remettant en question sa capacité à incarner les valeurs de la nouvelle génération. Elle a souligné avec force que "Diomaye n’est pas Sonko !", appelant ainsi à une rupture avec le mentor pour une affirmation de son propre leadership.



Par ailleurs, Amadou Ba n'a pas été épargné par les critiques tranchantes de la candidate. Elle a sévèrement jugé son bilan en tant que Premier ministre, affirmant que "ll n'a rien accompli de significatif pour le développement du pays. De plus, le manque de confiance que son propre président de parti lui accorde remet en question sa légitimité à briguer la présidence" a laissé entendre la présidente du mouvement ARC



Les déclarations sans équivoque d'Anta Babacar marquent un tournant dans la campagne présidentielle, mettant en lumière les véritables enjeux et les différences marquées entre les candidats. "Les électeurs sont ainsi appelés à faire des choix éclairés, basés sur les visions et les capacités réelles des candidats pour l'avenir du Sénégal" a t-elle conclu.



